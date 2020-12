Aggiornamento ore 13.00

Il livello idrometrico nella sezione di Bonconvento è in costante decrescita anche se, come anticipato, la coda sarà particolarmente prolungata.

Non si segnalano, in ogni caso, criticità per il nostro Territorio.

Potete seguire il deflusso della piena a questo link: https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/

Buon proseguimento di giornata!

Volontariato Protezione Civile Sala Bolognese