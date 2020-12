Sala, livello del fiume Reno: aggiornamento ore 8

Il livello del Fiume Reno è continuato a crescere tutta la notte a causa di ulteriori piene che si sono formate nelle sezioni montane del Bacino dove la pioggia incessante, unita allo scioglimento del manto nevoso, ha fatto aumentare le portate dei fiumi.

Dato il potenziale raggiungimento della soglia rossa, due squadre di nostri volontari per tutta la notte hanno monitorato gli argini e presidiato la sede per essere pronti ad intervenire in caso di necessità. Il colmo dell’ultima piena, che si somma a quelle già arrivate nel corso della giornata di ieri, è in transito ora da Bonconvento.

Si prevede che il deflusso della piena sia molto lento e pertanto i livelli saranno elevati per buona parte della giornata.

Volontariato Protezione Civile Sala Bolognese