2021, gli auguri del sindaco di Persiceto

Il Sindaco Lorenzo Pellegatti e la Giunta Comunale porgono i loro più sentiti auguri tutti i cittadini per un anno nuovo di rinascita e rinnovata fiducia nel futuro. In questo breve video il Sindaco parla del difficile anno appena trascorso e illustra i progetti in programma nei prossimi mesi per favorire la ripresa. Il sindaco rivolge inoltre ai cittadini un invito per un momento di scambio ideale degli auguri: “Questa sera – propone il primo cittadino – allo scoccare della mezzanotte affacciamoci tutti alla finestra o al balcone, e alziamo il calice al cielo per brindare simbolicamente insieme, anche a distanza, al nuovo anno, per lasciarci alle spalle il passato e ripartire con nuovo slancio e ottimismo”.