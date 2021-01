27 gennaio, “Giorno della Memoria” a Calderara

A causa dell’emergenza sanitaria non sono previste iniziative in presenza: i consiglieri comunali leggeranno una poesia sull’Olocausto.

Mercoledì 27 gennaio, “Giorno della Memoria”, non verrà celebrato a Calderara di Reno come di consueto a causa dell’emergenza sanitaria. L’anniversario numero 76 dell’abbattimento dei cancelli del campo di concentramento di Auschwitz, luogo simbolo di una delle più grandi tragedie dell’umanità, anche nel nostro Comune sarà comunque ricordato e sottolineato: i consiglieri comunali leggeranno la poesia “C’è un paio di scarpette rosse” di Joyce Lussu, in un video che verrà pubblicato sulle pagine Facebook e Instagram, sul canale Youtube e sul sito istituzionale del Comune.

In questa sezione del sito della Città Metropolitana di Bologna tutti gli appuntamenti allestiti per il 27 gennaio.

