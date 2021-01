4-5 gennaio: allerta per criticità idraulica

L’Agenzia Regionale di Protezione Civile ha emesso nuova allerta meteo, prevedendo sul nostro territorio criticità idraulica per le intere giornate di lunedì 4 e martedì 5 gennaio 2021 (codice giallo).

Lunedì 4 gennaio

Nella giornata di lunedì 4 gennaio un impulso perturbato apporterà precipitazioni sul settore centro-occidentale; i fenomeni risulteranno a carattere nevoso al di sopra dei 700-800 metri, poi temporaneo esaurimento dei fenomeni nel corso della notte.

Martedì 5 gennaio

La presenza di un vasto minimo depressionario sul Bacino del Mediterraneo, nella giornata di martedì 5 gennaio favorirà il rientro in quota di correnti perturbate in arrivo dai quadranti meridionali con associate precipitazioni da deboli a moderate e che localmente potranno assumere anche carattere di rovescio, estese all’intero territorio regionale. Le precipitazioni assumeranno carattere nevoso lungo i rilievi appenninici interessando anche le quote collinari sul settore occidentale.

