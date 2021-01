A sedici anni dal disastro ferroviario Crevalcore ricorda

Domani giovedì 7 gennaio 2021 Crevalcore commemora le 17 vittime.

Questo il programma della giornata:

– alle ore 10 presso la Chiesa Arcipretale di San Silvestro, in via Matteotti a Crevalcore, celebrazione in suffragio delle Vittime ufficiata da Don Simone Nannetti

– alle 11.30 presso il Parco “7 gennaio 2005” alla Bolognina di Crevalcore, deposizione di fiori al Cippo dedicato alle vittime

Nel rispetto delle vigenti regole, onde evitare assembramenti, questa cerimonia sarà rivolta esclusivamente ai famigliari delle vittime e alle rappresentanze delle FS.

La Regione Emilia-Romagna sarà rappresentata dall’Assessora Irene Priolo.

La Città Metropolitana di Bologna sarà rappresentata dal consigliere metropolitano Marco Monesi.

dalla pagina Fb del Comune di Crevalcore