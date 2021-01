Ad Anzola dell’Emilia il nuovo stabilimento Emag-Samp

Il lavoro di investimento fatto in questi anni sul nostro territorio e sulla nostra gente continua a ripagarci in modo straordinario nonostante la morsa del Coronavirus non accenni a diminuire.

Ed ecco che ancora un’altra azienda ci ha scelto: si tratta stavolta della Samp (Samputensili Machine Tools) che entrerà a far parte del colosso tedesco Emag.

Samp saluta Bentivoglio ed approda ad Anzola con circa cento lavoratori e raddoppio di occupazione e fatturato in cinque anni.

Come sempre il merito non è di un singolo, ma di tanti.

È di FIOM, e con essa di Marco Colli, è dell’assessore regionale Vincenzo Colla, è di Emag e del suo a.d. Francesco Zambon, è della “mia” amata città metropolitana, è dell’amministrazione comunale di Anzola.

Grazie a tutti: poche chiacchiere e molti fatti…

dal profilo Fb di Giampiero Veronesi, sindaco di Anzola