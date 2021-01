Ad Anzola è in arrivo la lotteria degli scontrini

Se tra il 16 novembre 2020 e il 6 Gennaio 2021 hai fatto acquisti nei negozi di Anzola e hai conservato gli scontrini è il momento di raccoglierli e consegnarli.

Ti ricordiamo che per partecipare devi avere fatto acquisti per più di 500 euro, di cui almeno la metà di spese non alimentari.

Puoi consegnare i tuoi scontrini presso la SALA CONSILIARE DEL MUNICIPIO (via Grimandi 1)

giovedì 7 gennaio dalle 14 alle 18

giovedì 14 gennaio dalle 14 alle 18

sabato 16 gennaio dalle 14 alle 16.

Puoi consegnare i tuoi scontrini anche presso i seguenti esercizi commerciali: Opplà ke Bimbi Eleganti, Ferramenta Grandi e Berselli, Un Mondo delle Storie (tutti i giorni tranne il sabato).

L’estrazione dei buoni premio sarà effettuata domenica 24 gennaio alle ore 10.30 sempre presso la sala Consiliare.

1° PREMIO: GIFT CARD CONAD DEL VALORE DI € 1.000,00;

2° PREMIO: GIFT CARD COOP ALLEANZA 3.0 DEL VALORE DI € 500,00;

3° PREMIO: GIFT CARD COOP ALLEANZA 3.0 DEL VALORE DI € 250,00;

4° PREMIO: GIFT CARD COOP ALLEANZA 3.0 DEL VALORE DI € 250,00.

Le Gift Card potranno essere usate, nel corso del 2021, nei rispettivi punti vendita di Anzola dell’Emilia.

I numeri estratti verranno pubblicizzati sulla pagina facebook della Pro Loco Anzola Emilia, su questa pagina, sul sito del Comune e sul numero di Febbraio di ”Anzolanotizie”.

L’iniziativa è promossa dal Comitato dei Commercianti ANZOLA SIAMO NOI con il sostegno di Pro Loco di Anzola e dell’Amministrazione Comunale.

dalla pagina Fb del Comune di Anzola