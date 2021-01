Anzola Emilia: l’importanza della vaccinazione

Carissimi concittadini, in queste settimane è di grande centralità il tema della vaccinazione. L’importanza del vaccino – rispetto ad un virus che ancora forse non conosciamo fino in fondo, e che purtroppo continua a mietere vittime con una curva dei contagi che fatica a ridursi – è sotto gli occhi di tutti. Stamani, forse, lo è ancora di più, perché il militare-sanitario che vedete nella foto su Repubblica è Carmine Maddaloni: Carmine non è solo un concittadino anzolese ma è anche l’assessore alla scuola, allo sport ed alla Protezione civile. Carmine è un esempio per tutti noi del quale personalmente sono molto fiero ed orgoglioso sia come Sindaco sia come cittadino sia come amico. Grazie Carmine!

dal profilo FB di Giampiero Veronesi, sindaco di Anzola