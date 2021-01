Attenzione: interruzioni stradali a Crevalcore

Per consentire lavori di ripristino e riqualificazione del centro storico, ci saranno queste limitazioni.

Dal 15 gennaio 2021 al 15 marzo 2021 verranno interdetti all’accesso i seguenti punti:

intersezione di Via Rocchetta con Viale Gramsci

intersezione di Via Roma con Viale Amendola

I lavori vedranno prima la chiusura di Via Rocchetta e, circa l’ultima settimana di gennaio, si procederà con la chiusura di Via Roma.

Dal 18 febbraio 2021 al 1° marzo 2021 verranno interdetti all’accesso i seguenti punti:

intersezione tra Via Matteotti e Via Paltrinieri

intersezione tra Via Matteotti e Via Bai

intersezione tra Via Matteotti e Via Pigozzi

Le lavorazioni non saranno effettuate contemporaneamente ma in successione, una per volta, al fine di ridurre il più possibile il disagio.

