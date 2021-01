Bologna. Bernini (FI): “Su infrastrutture PD autoreferenziale, non ha mai ascoltato i cittadini”

Il Comune di Bologna decide di tirare dritto sul progetto del tram tra le proteste dei cittadini. Da quando questo progetto è nato, abbiamo sempre ribadito la necessità di un dialogo costruttivo con la cittadinanza che, in larghissima maggioranza, ha manifestato dubbi e perplessità su una infrastruttura destinata a nascere già obsoleta e che bloccherà la Città per diversi anni a causa dei cantieri. E infine c’è il tema, non certo secondario, degli espropri. Insomma, questo progetto è nato male e rischia di concludersi ancora peggio, creando divisioni, malumori e scontento. Per non parlare dell’altra opera di dubbia utilità, il Passante di Mezzo, che così come pensato non servirà a dirottare il traffico lontano dal centro cittadino. Un’altra opera sulla quale il PD non vuole sentire ragioni e nemmeno ipotizzare soluzioni più funzionali. Anche per tutti questi motivi l’appuntamento elettorale con le amministrative del 2021 è più importante che mai: serve cambiare passo e bisogna farlo con urgenza. E il centrodestra rappresenta l’unica alternativa a una sinistra autoreferenziale che in tutti questi anni si è sempre rifiutata di ascoltare i cittadini.

Anna Maria Bernini, presidente dei senatori di Forza Italia