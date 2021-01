Calderara: interventi alle condotte idriche previsti nel 2021

Buongiorno e buona domenica a tutte e tutti con questa notizia.

A fronte dei continui disagi per rotture della rete idrica, come fatto l’anno scorso per via Rizzola, mi ero impegnato ad un confronto con Hera.

In questa settimana ho interloquito con la società, che ringrazio per la disponibilità, anche in occasione del nuovo piano industriale della stessa, e la restituzione del confronto è la seguente.

I principali interventi alle condotte idriche previsti nel 2021 a #Calderara da parte di Hera saranno i seguenti:

per contenere significativamente le rotture nelle vie Stelloni, Pertini, Prati, San Vitalino sarà a breve rinnovata la protezione catodica delle condotte in questione, che le renderà maggiormente stabili.

nel secondo semestre saranno avviati lavori di bonifica sulla rete in via Padullese, fondamentali a ridurre sensibilmente le rotture sia di Calderara che di Sala Bolognese. Il lavoro ha un valore complessivo di 500mila €.

è stata prevista la bonifica della condotta in via Pilastrino che, salvo imprevisti, potrà essere eseguita già nel giro di qualche settimana.

per la rotture in zona rotonda via Matteotti la Direzione Acqua sta valutando il tratto critico su cui intervenire in via definitiva.

dal profilo di Giampiero Falzone, sindaco di Calderara