Crevalcore: Giornata della Memoria 2021

Mercoledì 27 gennaio 2021

Evento in occasione della commemorazione della Giornata della Memoria, quale ricorrenza internazionale celebrata ogni anno come giornata per commemorare le vittime dell’Olocausto. La giornata sarà ricca di eventi, ecco il programma:

-Ore 11.00

Deposizione Corona di Fiori, Parco Q. Ghermandi



-Ore 12.30

Lettura di Elisa Pederzoli e Monica Malaguti da

– Annette Hess, L’interprete (Neri Pozza 2019)

– Rosella Postorino, Le assaggiatrici (Feltrinelli 2018)

sulla pagina Facebook del Comune di Crevalcore



-Ore 16.30

Lettura per bambini di Roberta Baraldi da

Lia Levi, La portinaia Apollonia

(orecchioacerbo 2005)

sulla pagina Facebook del Comune di Crevalcore



-Ore 18.30

Diretta Facebook sulla pagina del Comune di Crevalcore

“Vite di Mauthausen” – storie di Crevalcoresi deportatiCon Fabrizio Tosi, Presidente ANED sezione Bologna,

introducono

il Sindaco Marco Martelli e Giulia Baraldi,

Presidentessa del Consiglio Comunale



Nell’occasione verrà data lettura dell’elaborato prodotto da un’alunna della Scuola secondaria di primo grado Marco Polo selezionato da A.N.E.D. Bologna nell’ambito del concorso letterario Né santi né eroi: solo Giusti.

La partecipazione e l’impegno sociale attraverso l’esempio dei Giusti

INIZIATIVA PER LE SCUOLE

Visione del documentario Al riparo degli alberi sulla figura di alcuni Giusti tra le Nazioni dei nostri territori e dibattito con la regista Valentina Arena (progetto Documentario a Scuola dell’Assemblea Legislativa dell’Emilia Romagna e dell’Associazione D.e-r.)