Crisi ex OGR, Piccinini (M5S): “Lavoratori e patrimonio storico da tutelare. Regione intervenga”

“L’ex Officine Grandi Riparazioni non devono e non possono sparire. È necessario fare di tutto affinché una delle nostre eccellenze nel campo dei trasporti, oltre che il prezioso patrimonio rappresentato dagli oltre 300 lavoratori, non vada in nessun modo compromesso”. È quanto dichiara Silvia Piccinini, capogruppo regionale del MoVimento 5 Stelle, riguardo alla vertenza delle ex Ogr, le Officine grandi riparazioni oggi ribattezzate Omc Trenitalia con sede a Bologna e a Rimini e che secondo i sindacati potrebbero sparire del tutto. “Purtroppo gli investimenti attesi non sono mai arrivati e, cosa ancor più grave, sembra che Trenitalia non ne abbia previsti nemmeno per il prossimo futuro – spiega Silvia Piccinini – La preoccupazione tra i lavoratori è davvero tanta soprattutto in una situazione di grave incertezza economica provocata dall’emergenza Coronavirus. Ecco perché chiediamo che anche la Regione faccia di tutto affinché il patrimonio storico e lavorativo rappresentato dalle ex Ogr non venga messo a repentaglio in alcun modo” conclude la capogruppo regionale M5S.

Gruppo Assembleare MoVimento 5 Stelle

Regione Emilia-Romagna