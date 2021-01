Il Comune di Calderara mette a disposizione dei laureandi la Casa della Cultura

Il Comune di Calderara di Reno mette a disposizione, per questo periodo di emergenza sanitaria, gli spazi della Casa della Cultura “Italo Calvino, in via Roma 29, per la discussione della tesi di laurea. L’opportunità, che è aperta a studenti di tutte le facoltà e tutti gli atenei, è vincolata al verificarsi di tre condizioni:

non possedere una connettività adatta alla discussione di una tesi di laurea; non disporre di uno spazio nel quale ospitare fino a 6 persone (limite previsto dall’attuale DPCM in materia di misure di contenimento del contagio da SARS-CoV2); essere a conoscenza della norma secondo la quale gli spazi dovranno essere occupati solo da congiunti e conviventi in base alle sopracitate misure anti contagio.

Chi, dunque, non abbia la possibilità di connettersi per la discussione può richiedere al Comune di Calderara di Reno la disponibilità della Casa della Cultura. L’istanza, allegata in formato editabile, dovrà essere spedita alla PEC del Comune almeno 10 giorni prima, mentre per info si possono contattare i numeri dell’URP: 0516461205 – 0516461201 – 0516461280 – 0516461274.

Richiesta spazi per discussione tesi di laurea

comune.calderaradireno.bo.it