Il premio “Tina Anselmi” alla crevalcorese Rita Baraldi

Una crevalcorese ha ricevuto il premio “Tina Anselmi” – Un premio al lavoro delle donne.

Dal 2017, le sedi di Bologna del Centro Italiano Femminile (CIF) e dell’Unione Donne in Italia (UDI), hanno istituito, con il patrocinio della Presidenza del Consiglio Comunale di Bologna, un premio rivolto alle donne dell’area metropolitana bolognese che si sono distinte nel mondo lavoro.

Il Premio Tina Anselmi rappresenta un momento di riflessione e visibilità del ruolo delle donne in tale contesto, volto a valorizzare l’operato e l’impegno femminile nel contribuire significativamente alla realizzazione di una società basata su un’effettiva uguaglianza di genere in ogni professione e contesto lavorativo.

Rita Baraldi è stata premiata per il suo impegno nella ricerca, in quanto ricercatrice senior presso il C.N.R. Bologna (Istituto di Biometeorologia – Sede di Bologna) e nello specifico per la sua diligenza e passione nella divulgazione scientifica alla comunità sull’utilità delle piante in contesti cittadini, per la riduzione di smog ed inquinamento.

La premiazione è disponibile sul canale YouTube del Comune di Bologna a questo link: https://www.youtube.com/watch?v=XETCVbdZLZc

dalla pagina Fb del Comune di Crevalcore