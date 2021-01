Le iniziative ad Anzola per la Giornata della Memoria

“Ci chiediamo cosa succederà alla Memoria della Shoah quando scomparirà anche l’ultimo sopravvissuto: i suoi figli saranno qui per continuare a testimoniare. Elie Wiesel, Boston 1998, in occasione della costituzione dell’Associazione Figli della Shoah”.

Per onorare il GIORNO della MEMORIA l’ Amministrazione Comunale di Anzola ell’Emilia – Servizio Cultura – con la collaborazione dell’ Anpi Anzola Emilia e del Centro Culturale Anzolese ha incontrato figli e nipoti di RESISTENTI vissuti ad Anzola per chiedere loro un ricordo personale del loro padre/nonno e di come hanno vissuto e interiorizzato il loro legame con chi ha vissuto un’esperienza di impegno civile così intensa e significativa.

Fra le tante importanti figure ne sono state scelte quattro a simbolo di tutte le altre: Adelmo Franceschini, Elio Bortolotti, Teofilo Bavieri e Augusto Monteventi.

I parenti intervistati sono: Paolo Franceschini, Angela Monteventi, Giulia Bavieri e Marco De Angelis, Nicole e Floriano Bortolotti.

Lisa Franco, Presidente dell’Anpi – sez. Anzola, è presente nei primi tre video con un suo intervento. Mercoledì 27 gennaio 2021 potremo vedere tutti, collegandoci sulla pagina facebook del Comune di Anzola, il primo e il secondo di quattro video del progetto “Figli della Memoria: l’intervista a Paolo Franceschini, figlio di Adelmo Franceschini, e l’intervista ad Angela Bavieri e a Marco De Angelis, figlia e nipote di Teofilo Bavieri. Programmeremo il primo alle 10, il secondo alle 15. Giovedì 28 gennaio pubblicheremo i due video restanti: l’intervista ad Angela Monteventi che ci racconterà del padre, Augusto Monteventi, e l’ultima, che ci porta i contributi di Nicole Bortolotti e di Floriamo Bortolotti (nipote e figlio di Elio Bortolotti). Il soggetto è di Danilo Zacchiroli. La ricerca schede, le interviste di Patrizia Caffiero. Le riprese, il montaggio, la sceneggiatura, il lavoro grafico dei video sono stati realizzati da Marco Coppola e dai suoi collaboratori Paolo Meriggi, Gabriele Danielli, Antonella Daddio (MarTEN Video)

Le musiche sono di Sergio Altamura.

Ringraziamo Loris Marchesini, Loretta Finelli, Sara Tarozzi, Stefano Nortolani per il loro contributo e tutti quelli che hanno collaborato a questa esperienza.

Patrizia Vannini – Ufficio stampa Comune Anzola