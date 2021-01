Lippo di Calderara: le ruspe sull’argine dopo la località Zoppo

Buona domenica a tutte e tutti con questa notizia, così fughiamo i dubbi di molti ed evitiamo anche errate ricostruzioni.

Cosa fanno le ruspe sull’argine dopo la loc. Zoppo a Lippo, in via Aldina dopo via Stradone?

Di che opera si tratta?

Eccola visibile dall’alto grazie a queste bellissime foto e video che ieri abbiamo voluto realizzare con drone grazie alla disponibilità e professionalità del nostro cittadino super pilota Arturo Naddeo , che ringrazio di cuore.

Qui potete vedere con una prospettiva continua l’insieme dell’opera che è già ad un buon avanzamento (la data di fine lavori, salvo proroghe, è prevista per il 31 luglio). Si tratta del nuovo ponte ciclopedonale sul Reno, di cui allego anche qualche render, realizzato da Bonifica Renana nell’ambito dell’importante opera idraulica c.d. Tubone (Adduzione da C.E.R. al territorio in sinistra Reno) . Qui la descrizione puntuale https://bit.ly/2MGzGge

Soffermandoci sul ponte, vi informo che come Comune siamo già al lavoro per progettare un percorso ciclabile che consenta di arrivare allo stesso, in modo da poter attraversare il fiume ed arrivare in bici dall’altra parte all’altezza di Trebbo di Reno (siamo all’altezza della rotatoria Triumvirato Romano). Ma non è tutto.Abbiamo già dato l’ok e deliberato l’accordo di programma con l’Unione Reno Galliera per la realizzazione della “Ciclovia ER 19 – tratto da Trebbo di Reno a San Vincenzo di Galliera. Ringrazio il Sindaco di Pieve di Cento, Vicepresidente dell’Unione Reno Galliera con delega alla mobilità, Luca Borsari, con cui abbiamo un’interlocuzione costante e che sta seguendo l’opera con passione e dedizione. A breve delibereremo anche un finanziamento per la nostra quota perché proprio il ponte in questione, oltre a consentire ai cittadini di Calderara di arrivare a Trebbo, a piedi o in bici, ci consentirà di innestarci anche con questa Ciclovia, che rappresenta un bellissimo itinerario cicloturistico.

P. S. continuano inoltre i tavoli dove stiamo partecipando con Comune di Bologna, Aeroporto e Città Metropolitana, per l’altra pista sull’argine che, come da impegni di programma, collegherà Lippo a Bologna.

P.S.2 a breve pubblicheremo il progetto definitivo della pista ciclabile Longara-Castel Campeggi che, accogliendo le proposte dei cittadini, sarà tutta su un lato, e daremo inizio alle procedure di esproprio.

dal profilo Fb di Giampiero Falzone, sindaco di Calderara