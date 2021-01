Nuove attrezzature per i pompieri volontari di Persiceto

La nostra Associazione ha partecipato ad un bando istituito dalla Regione Emilia-Romagna destinato all’acquisto di mezzi ed attrezzature per ampliare la dotazione organica dei Vigili del Fuoco legato al tema ambientale e della sicurezza stradale.

Il progetto presentato consisteva nell’acquisto di attrezzatura specifica di soccorso legata a diversi scenari in cui i nostri Volontari si trovano spesso ad operare.

In primo luogo un kit di lance da incendio DMR (Diffusione Mista Regolabile) per affrontare le fiamme con maggior efficacia estinguente ed un minor utilizzo di risorsa idrica, unite ad accessori per la miscelazione di liquido schiumogeno ad alto rendimento e completamente eco – friendly.

Inoltre, operando nel territorio delle “Terred’Acqua”, non potevano mancare due zaini contenenti vestizioni complete di idrocostumi ed accessori per la auto protezione in ambiente acquatico, in grado da permettere ai Vigili del Fuoco Volontari di operare in completa sicurezza in scenari incidentali o calamitosi con presenza di acqua.

A completamento un rilevatore di gas multifunzione di ultima generazione, in grado di rilevare simultaneamente la presenza in un ambiente di monossido di carbonio, anidride solforosa, la concentrazione di ossigeno e la soglia di esplosività.

Oltre al contributo ottenuto dalla Regione – che copriva fino al 50% della spesa – fondamentale per la riuscita del progetto è stato il sostegno ricevute da aziende e associazioni del territorio unitamente a semplici cittadini: a tutti la nostra gratitudine più sincera.

Special thanks per l’occasione alla società carnevalesca “I Gufi” ed alla SIMEX srl, realtà aziendale di eccellenza del nostro territorio.

dalla pagina Fb APVP Associazione Pompieri Volontari Persiceto OdV