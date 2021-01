Palestra all’aperto nel parco Sacenti a Decima

A San Matteo della Decima, nell’area del parco Sacenti, è stata creata una zona attrezzata per attività sportive all’aperto a disposizione di tutti, indipendentemente dalle abilità motorie.

L’intervento è stato realizzato tra ottobre e dicembre 2020 per un totale di 130.000 euro di spesa; comprende un’area attrezzata e un percorso di 350 metri con pavimentazione in calcestre su due lati del parco che si collega con il marciapiede già presente sugli altri due lati, rinnovato di recente, formando così un anello di circa 700 metri percorribile in sicurezza anche da parte di utenti con particolari necessità motorie (es. podisti e carrozzine) e anche nel caso in cui le condizioni meteorologiche o del terreno naturale non siano ottimali.

Il percorso in calcestre si snoda sui lati sud e ovest del parco, mantenendo la distanza di rispetto dagli alberi monumentali che affacciano su via Pioppe. Il filare di alberi da frutto che delimitava il parco su via Pioppe si trovava in cattivo stato ed è stato sostituito da piccole piante che creeranno una siepe fiorita di dimensioni ridotte a fianco del percorso. Nella zona del parco costeggiata da via degli Olmi è stata realizzata un’area fitness di 270 metri quadri con attrezzature utilizzabili anche da parte di cittadini con diverse capacità motorie. In occasione dei lavori sono stati rimossi alcuni arredi del parco perché obsoleti.

comunepersiceto.it