Un regalo per i più piccoli per iniziare questo 2021 con il sorriso.

La Compagnia Arte e Salute burattini avrebbe dovuto mettere in scena in questi giorni un nuovo spettacolo, ma l’emergenza sanitaria non l’ha reso possibile per cui la Compagnia teatrale ha deciso di trasformarlo in un cortometraggio e condividerlo online con l’augurio che si possa tornare presto a teatro.

Tanti auguri di buon anno nuovo e buona visione!

https://www.facebook.com/watch/?v=157823369054647