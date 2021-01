Persiceto, Gruppo Consiliare Democratico: addizionale comunale IRPEF 2021

[ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 2021: RIDUZIONE PARI AD UN CAFFÈ AL MESE E VANTAGGI SOLO PER I REDDITI ALTI]

Addizionale Irpef : 350.000€ per portarla dallo 0.8 allo 0.72…cosa significa? Ecco qui alcune idee di ciò che succederà in base a quanto votato ieri (30 dicembre ndr) dalla Giunta (i redditi sono dati reali acquisiti dal sito del comune):

REDDITO DI € 15.060 – fascia di reddito in cui ci sono 3029 cittadini contribuenti (dati sportello Fiscale 2019)

addizionale 0.8 versa di IRPEF € 120

addizionale 0.72 versa di IRPEF € 108

12€ di risparmio

REDDITO DI € 29.820 – fascia di reddito in cui ci sono 1110 cittadini contribuenti (dati sportello Fiscale 2019)

addizionale 0.8 versa di IRPEF € 239

addizionale 0.72 versa di IRPEF € 215

24€ di risparmio

REDDITO DI € 33.114 – fascia di reddito in cui ci sono 2027 cittadini contribuenti (dati sportello Fiscale 2019)

addizionale 0.8 versa di IRPEF € 265

addizionale 0.72 versa di IRPEF € 238

27€ di risparmio

REDDITO DI € 46.819 – fascia di reddito in cui ci sono 1088 cittadini contribuenti (dati sportello Fiscale 2019)

addizionale 0.8 versa di IRPEF € 374

addizionale 0.72 versa di IRPEF € 337

37€di risparmio

REDDITO DI € 64.318 – fascia di reddito in cui ci sono 318 cittadini contribuenti (dati sportello Fiscale 2019)

addizionale 0.8 versa di IRPEF € 515

addizionale 0.72 versa di IRPEF € 463

52€ di risparmio

REDDITO DI € 109.817 – fascia di reddito in cui ci sono 104 cittadini contribuenti (dati sportello Fiscale 2019)

addizionale 0.8 versa di IRPEF € 879

addizionale 0.72 versa di IRPEF € 791

88€di risparmio

REDDITO DI € 416.854 – fascia di reddito in cui ci sono 13 cittadini contribuenti (dati sportello Fiscale 2019)

addizionale 0.8 versa di IRPEF € 3335

addizionale 0.72 versa di IRPEF € 3001

335€di risparmio

Nel 2021 quindi i persicetani pagheranno mediamente 12 euro in meno di IRPEF, meno di un caffè al mese. Siamo convinti che con i 350.000€ investiti per questa manovra, si sarebbero potuti attivare progetti di microcredito o di incentivi al commercio locale, noi ad esempio è da tempo che proponiamo di creare un fondo per sostenere chi non riesce a pagare l’affitto o le bollette, o per aiutare le famiglie che con tanti sacrifici mandano i figli all’università solo per fare alcuni esempi.

Vista la volontà della Giunta di investirli sull’addizionale avevamo chiesto che almeno l’addizionale fosse diversificata per i redditi, magari alzando anche la no tax area sopra gli 11.000 euro attuali, in questo modo invece saranno i più ricchi ad avere il risparmio maggiore in termini fiscali, veramente un paradosso di questi tempi.

La Giunta ieri in discussione ci ha detto che forse da qui al 31 gennaio valuterà la nostra proposta di intervenire per diversificare le aliquote per scaglioni in maniera progressiva… e così anche questo 2020 si chiude con una Giunta che dice ‘vedremo, faremo’ ma intanto al momento per Persiceto la maggioranza ha votato per questa addizionale orizzontale che con i soldi di tutti i cittadini premierà i redditi più alti…