Persiceto: lavori rotonda via Bologna, aggiornamento all’11 gennaio

Proseguono i lavori per la realizzazione della rotatoria all’intersezione tra via Bologna, circonvallazione Italia e circonvallazione Vittorio Veneto. Da lunedì 11 gennaio 2020 riapre al traffico in entrambi i sensi di marcia il tratto di circonvallazione Vittorio Veneto compreso tra la rotonda e via Cappuccini.

Da lunedì 11 gennaio e per una settimana circa saranno in vigore le seguenti modifiche alla viabilità:

divieto di accesso in circonvallazione Vittorio Veneto per tutti i veicoli provenienti da via Bologna;

divieto di accesso in circonvallazione Italia per tutti i veicoli provenienti da circonvallazione Vittorio Veneto.

Le successive modifiche verranno comunicate man mano, in base all’andamento dei lavori.

La rotonda avrà un diametro esterno di 32 metri, 3 bracci e relativi collegamenti ciclabili e sarà affiancata da un parcheggio nell’area ex Eni.

