Persiceto ricorda il Giorno della Memoria

In occasione del “Giorno della Memoria”, il Comune di San Giovanni in Persiceto, in collaborazione con l’Istituto Scolastico Superiore Archimede, organizza una serie di iniziative per le scuole e per la cittadinanza.

Nelle giornate di mercoledì 27 e giovedì 28 gennaio, sulla piattaforma streaming del Comune (civicam.comunepersiceto.it), sarà disponibile in visione gratuita lo spettacolo teatrale “L’Istruttoria” realizzato da studentesse, studenti e docenti dell’Istituto di Istruzione Superiore Archimede per la regia di Francesca Calderara (nella foto un momento della rappresentazione). Lo spettacolo è ispirato all’omonima opera di Peter Weiss, in cui l’autore traspone in forma teatrale gli atti del processo di Francoforte, il primo processo voluto dalla Germania e svoltosi in territorio tedesco contro i criminali nazisti del campo di Auschwitz-Birkenau, fra il 1963 e il 1965. Testimoni e imputati si confrontano in un’aula di tribunale con un linguaggio duro e spoglio, mentre la sofferenza dei sopravvissuti al campo di Auschwitz-Birkenau si scontra con la banalità e la superficialità delle ragioni esposte dagli accusati. Il titolo originale dell’opera è “Die Ermittllung” che, alla lettera, significa “accertamento della verità”. Il progetto, promosso dall’Iis Archimede in collaborazione con il Comune di Persiceto, e con il contributo di Cergas e Coop Allenza 3.0 – sezione soci Terred’acqua, ha compreso anche un laboratorio teatrale a cura della regista, che collabora con l’istituto Archimede da anni, e delle docenti referenti del progetto. L’obiettivo di questa iniziativa è coinvolgere gli studenti nella trasmissione della memoria della Shoah e dare vita ad un prodotto culturale fruibile da tutta la comunità.

In occasione della Giornata della Memoria l’Istituto Archimede ha inoltre messo a disposizione delle classi terze della scuola superiore di primo grado del territorio il filmato dello spettacolo realizzato lo scorso anno “Il fumo di Birkenau”.

Per le classi quinte della scuola primaria invece il Comune ha reso disponibili una serie di dvd con film dedicati al tema della Shoa: “Train de vie”, regia di Radu Mihaileanu (Francia, Belgio, Romania, Israele, Paesi Bassi, 1998); “Corri, ragazzo, corri”, regia di Pepe Danquart (Germania, Polonia, Francia, 2013); “Jojo Rabbit”, regia di Taika Waititi (Nuova Zelanda, Usa, Repubblica Ceca, 2019).

Le tre biblioteche di Persiceto e Decima hanno inoltre ideato una bibliografia a tema che è possibile scaricare a questo link: “Olocausti – Coltivare la memoria”.

Lorenza Govoni – Ufficio stampa e comunicazione Comune Persiceto