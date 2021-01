Persiceto ricorda la “Giornata nazionale del dialetto e delle lingue locali”

Il 17 gennaio di ogni anno si ricorda la “Giornata nazionale del dialetto e delle lingue locali”, occasione in cui siamo tutti invitati a riscoprire, grazie ai dialetti, il cuore delle nostre tradizioni culturali. Il comune di Persiceto, da sempre attento alla valorizzazione del proprio dialetto e promotore di numerose iniziative finalizzate a recuperare e tramandare la propria cultura popolare, vuole ricordare questa ricorrenza attraverso un breve video di Roberto Serra, studioso del dialetto persicetano, nonché di quello di Bologna e di varie altre località circostanti. Il video, rigorosamente in dialetto, sarà pubblicato sui social del Comune di Persiceto domenica 17 gennaio.

Nel 2021 ricorre la nona edizione della “Giornata del dialetto e delle lingue locali” che come ogni anno si svolge il 17 gennaio. Per questa data tutte le realtà istituzionali e i singoli cittadini sono stati invitati dalla Regione Emilia Romagna a ricercare e a ritrovare una sintonia con le proprie tradizioni dialettali, che manifestano il profondo rapporto con il territorio e pongono la persona al centro della comunità locale.

Il Comune di Persiceto ha sempre posto particolare attenzione alla valorizzazione del proprio dialetto, attraverso progetti finalizzati a recuperare e tramandare la cultura popolare locale e a incentivare soprattutto nei più giovani la conoscenza di questa lingua. Proprio in questa ottica si inserisce la partecipazione ai bandi regionali promossi nel 2017 e nel 2018 dall’Istituto per i Beni Artistici Culturali e Naturali della Regione Emilia Romagna per la salvaguardia e valorizzazione dei dialetti. In contributi assegnati dalla Regione hanno così consentito di realizzare le targhe bilingui delle varie località del territorio comunale e delle strade del centro storico del capoluogo oltre alla realizzazione del progetto “La Strè dal Fôl – Il Sentiero delle Fiabe”, che comprende due itinerari a tema nel capoluogo e nella frazione di San Matteo della Decima, contraddistinti da pannelli con favole della tradizione locale in italiano e in dialetto.

L’Amministrazione comunale ha poi partecipato per la terza volta consecutiva al bando regionale 2019-20 proponendo e poi realizzando, per ora in parte causa emergenza Covid, una serie di eventi di promozione rivolti alla cittadinanza (un corso di teatro in dialetto, due corsi di lingua, uno spettacolo teatrale) oltre ad un volume che ha raccolto le fiabe popolari contenute nei pannelli dei due itinerari a tema. I progetti realizzai con i contributi del terzo bando rappresentano dunque l’evoluzione naturale delle due fasi precedenti, e sono finalizzati a divulgare il più possibile l’importanza del dialetto e delle tradizioni locali oltre che a tenerne traccia anche attraverso pubblicazioni editoriali. Il volume, che sarà presentato alla cittadinanza appena l’emergenza lo consentirà, contiene le fiabe più diffuse della campagna persicetana, ascoltate e trascritte direttamente dalla viva voce delle anziane donne del luogo da Roberto Serra e Amos Lelli, con la collaborazione di Ezio Scagliarini per quanto riguarda le favole del dialetto decimino. Il libro è inoltre impreziosito dalle illustrazioni di Michele Magoni.

Per ricordare la “Giornata nazionale del dialetto e delle lingue locali” domenica 17 gennaio sulla pagina Facebook (Facebook/comunepersiceto) e sul profilo Instagram (Instagram/comunepersiceto) del Comune di Persiceto sarà pubblicato un breve video a cura di Roberto Serra, studioso del dialetto persicetano, nonché di quello di Bologna e di varie altre località circostanti.

Lorenza Govoni

Responsabile Servizio Comunicazione