Persiceto, rotonda su via Cento: modifiche alla viabilità dal 7 gennaio

A partire da giovedì 7 gennaio 2021, per consentire una migliore viabilità da e verso il polo scolastico “Archimede”, sarà temporaneamente aperto il tratto di via Cento che collega la nuova rotatoria al centro del capoluogo, percorribile in entrambi i sensi di marcia ma solo per i veicoli leggeri (automobili, motocicli e biciclette).

In questa seconda fase dei lavori saranno pertanto in vigore le seguenti modifiche alla viabilità:

innesto di via Cento (entrambi i lati), via Fanin e via Biancolina sulla nuova rotatoria;

divieto di accesso dalla nuova rotatoria nello svincolo che conduce al centro storico e al Polo scolastico per le seguenti categorie di veicoli a motore: veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, autobus, macchine agricole, veicoli eccezionali, veicoli aventi lunghezza maggiore di 8 metri (viabilità alternativa su via Bologna, via Sasso o via Vecchia di Zenerigolo);

divieto di accesso dalla nuova rotatoria nello svincolo che conduce alle nuove strade del comparto Villa Conti.

Tali modifiche rimarranno in vigore presumibilmente fino a fine gennaio, quando sarà necessario ripristinare il divieto di accesso alla rotonda per tutti i veicoli provenienti dal centro storico di Persiceto (e viceversa dalla rotonda al centro del capoluogo) per consentire la realizzazione dell’ultimo braccio della rotatoria.

