Per effettuare lavori di pulizia delle fognature ci sarà la seguente limitazione.

Domani 16 gennaio 2021 dalle ore 08.30 alle ore 13.00.

DIVIETO DI TRANSITO a tutti i veicoli, escluse le biciclette, in Via Mezzo Levante, sottopasso ferroviario, nel tratto compreso tra Via Signata e Viale Italia, con deviazione del traffico veicolare su Via Signata.

dalla pagina Fb del Comune di Crevalcore