Sala, potatura della grande Quercia di Bonconvento

Martedì 2 Febbraio 2021 sarà effettuato un intervento di potatura della grande Quercia che si trova a lato di Via Matteotti a Bonconvento.

I lavori prevederanno le seguenti modifiche alla viabilità dalle 8:30 alle 16:30:

la chiusura al transito di Via Matteotti – tratto posto all’imbocco con l’intersezione SP3 adducente a via Longarola, con obbligo di procedere in direzione Sala Bolognese per chi provenendo da Funo deve effettuare la svolta a destra;

– tratto posto all’imbocco con l’intersezione SP3 adducente a via Longarola, con per chi provenendo da Funo deve effettuare la svolta a destra; per quanto riguarda l’SP3, l’istituzione temporanea di limitazione progressiva della velocità a 30 km/h, divieto di sorpasso, restringimento della carreggiata, senso unico alternato, obbligo di dare la precedenza nei sensi unici alternati. La circolazione a senso unico alternato sarà regolata da un impianto semaforico a tre luci ovvero, qualora le condizioni del traffico lo richiedano o quando il senso unico alternato sia attivato per breve tempo, da un servizio di segnalamento manuale mediante movieri.

In allegato, l’ordinanze della Polizia Locale per la strada comunale Via Matteotti e l’ordinanza della Città Metropolitana competente per la SP3 “Trasversale di Pianura”.

