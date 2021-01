A causa della pandemia in corso, nel rispetto delle regole ministeriali e per la salvaguardia della salute di tutti, non è possibile organizzare la storia festa della Befana Maggi.

Tuttavia, ricordandoci dell’affetto con cui ci avete sempre sostenuto abbiamo preparato una sorpresa per voi… basta stare connessi alla nostra pagina Fb BEFANAMAGGI.

Aspettando tempi migliori… auguriamo Buona Befana a tutti.

Il Comitato Befana Maggi