Sciopero del personale Tper dell’8 gennaio 2021

Per venerdì 8 gennaio 2021, le organizzazioni sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uil-Trasporti, Faisa-Cisal, Ugl-Fna hanno proclamato uno sciopero di 24 ore del personale Tper. Lo sciopero riguarderà il personale viaggiante dei servizi automobilistici e filoviari Tper dei bacini di servizio di Bologna e Ferrara (bus e corriere), dalle ore 8.30 alle 16.30 e dalle 19.30 a fine servizio.

Negli orari di sciopero, i servizi di trasporto pubblico urbano, suburbano ed extraurbano non saranno garantiti. In particolare, per i mezzi urbani, suburbani ed extraurbani del bacino di Bologna saranno garantite solamente le corse dal capolinea centrale verso periferia, e viceversa, con orario di partenza fino alle ore 8.15 al mattino e fino alle ore 19.15 alla sera.

Lo sciopero riguarderà anche il personale addetto all’area Sosta e Mobilità di Tper, per il quale saranno garantite le prestazioni di prevenzione e accertamento delle violazioni, per tre turni al mattino e al pomeriggio, e gli operatori impiegati nel servizio “Marconi Express”.

Gli sportelli Tper di via San Donato 25 a Bologna, che effettuano il rilascio di contrassegni del Piano Sosta, potranno essere chiusi o subire una riduzione dei servizi, nel corso dell’intera giornata.

Durante lo sciopero, al call-center telefonico di Tper 051.290290 sarà garantita la presenza di un operatore.

