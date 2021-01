Servizi digitali e prossimità: LloydsFarmacia sempre più ‘vicina’ al cittadino

L’emergenza sanitaria non si arresta e LloydsFarmacia rinnova anche nel 2021 l’impegno a offrire alla cittadinanza servizi gratuiti volti a semplificare l’accesso a farmaci e terapie e offrire consulenze on line sui temi di salute, prevenzione e benessere. In particolare, il Gruppo conferma anche per i mesi di febbraio e marzo il servizio gratuito di consegna sul territorio e sulla provincia di Bologna, accessibile a tutti, in 26 LloydsFarmacia (di cui tre a San Lazzaro di Savena, una a Casalecchio di Reno).



Sono inoltre attivi da Gennaio 2 nuovi servizi:

‘Salta la fila’, attivo in oltre 90 farmacie del Gruppo, permette al cliente di prenotare un appuntamento con il proprio farmacista risparmiando tempo e rendendo la visita in farmacia più efficiente, anche in considerazione degli accessi contingentati che la situazione che stiamo vivendo impone.

‘Consulto medico on line My Clinic’, offerto gratuitamente da oggi per tre mesi, ai primi 15.000 utenti possessori di carta club LloydsFarmacia che si registreranno al servizio, attraverso l’App Lloyds.



“Il complesso andamento della pandemia e il suo ripetuto acuirsi continuano a mettere tutti noi di fronte a una quotidianità sfidante. Tutto il nostro impegno è dedicato a rinnovare e confermare, giorno per giorno, la vicinanza alla cittadinanza, alle istituzioni e al sistema-Paese. Fra le nostre priorità, rendere la farmacia e le cure sempre più accessibili, in tutta sicurezza. È innegabile come il Covid-19 abbia incrementato un uso più ampio delle nuove tecnologie, accelerando in maniera esponenziale la necessità di incentivare le modalità digitali di accesso alla farmacia e alle terapie. L’ampia risposta a servizi come la consegna gratuita a domicilio è una concreta testimonianza di quanto possiamo fare, a supporto dei cittadini, in collaborazione con partner importanti che, come noi, hanno a cuore la salute delle persone e la prevenzione. Continuiamo su questa strada, con sempre nuovi servizi che semplificano e agevolano l’accesso alle cure e incentivano l’aderenza terapeutica, in particolare per le cronicità. È un percorso che risulta oggi più che mai necessario.” È il commento di Domenico Laporta, Amministratore Delegato LloydsFarmacia.



Il servizio di consegna gratuita a domicilio, per tutti, si rinnova gratuitamente per febbraio e marzo sul territorio della città e provincia di Bologna in 26 LloydsFarmacia (di cui tre a San Lazzaro di Savena, una a Casalecchio di Reno), in partnership con Teva. Sono, ad oggi, 6.000 le consegne domiciliari registrate sulla città e provincia di Bologna, delle oltre 40.000 effettuate, a livello nazionale, da inizio pandemia ad oggi.

È possibile attivare la consegna domiciliare gratuita o il servizio di ‘prenotazione&ritiro in Farmacia’ attraverso l’APP Lloyds o contattando la LloydsFarmacia preferita.

Le modalità di accesso al servizio, operato dal provider Pharmap, partner di LloydsFarmacia, sono pensate per agevolarne e incentivarne il più possibile l’utilizzo, in tutta sicurezza. I vettori dedicati alla consegna sono tenuti a rispettare il protocollo igienico sanitario di protezione, con azioni e dispositivi ad hoc.



Elenco completo delle 186 LloydsFarmacia – a livello nazionale – aderenti all’iniziativa al LINK: https://www.lloydsfarmacia.it/consegna-domiciliare



Il servizio ‘Salta la fila’, attivo da gennaio 2021, permette, attraverso l’App Lloyds, di prenotare il proprio ‘appuntamento dedicato’ in farmacia per il giorno e orario preferito. Attivato in questa prima fase su oltre novanta farmacie del Gruppo, verrà progressivamente esteso ad un numero maggiore di LloydsFarmacia entro l’anno. Nelle Farmacie dotate di totem digitale sarà inoltre possibile, sempre da App Lloyds, prenotare il posto in fila, verificando il tempo di attesa per il proprio turno, come se ci si trovasse fisicamente in Farmacia.

Sono ad oggi in totale 15 le LloydsFarmacia che offrono il servizio sul territorio bolognese.

Modalità di accesso ed elenco completo al LINK: https://www.lloydsfarmacia.it/salta-la-fila



Il servizio ‘Consulto medico H24 ‘My Clinic’’, in partnership con Europ Assistance VAI S.p.A, permette da gennaio 2021 di accedere ad un consulto medico gratuito per i primi 15.000 titolari di carta club LloydsFarmacia che, tramite App Lloyds, si registreranno al servizio (https://www.lloydsfarmacia.it/app-lloyds). Il pacchetto in oggetto prevede tre consulti in totale, con medico generico a qualsiasi ora del giorno e della notte, di cui usufruire, in un arco temporale di tre mesi. Allo scadere dei tre mesi e più in generale per tutti i clienti LloydsFarmacia, sarà sempre possibile accedere a costi agevolati ai diversi pacchetti della piattaforma MyClinic, il portale dedicato alla Salute che mette a disposizione un sistema certificato di valutazione dei sintomi, attraverso il quale contattare un medico, per un consulto video o telefonico, H24 (non finalizzato alla prescrizione). MyClinic è la piattaforma per la salute digitale di Europ Assistance VAI S.p.A., gestita dalla sua Centrale Medica, unica in Italia ad aver ricevuto la certificazione di ‘Struttura sanitaria’, dal 2013.

