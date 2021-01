Sportello CUP telefonico per Anzola Emilia

Da oggi 5 gennaio 2021 l’Azienda USL di Bologna mette a disposizione dei cittadini di Anzola Emilia.

Uno Sportello CUP Telefonico al numero 051/6501118.

Il servizio sarà attivo nelle giornate di martedì – mercoledì – venerdì e sabato nella fascia oraria dalle 7,30 alle 11,30 durante la quale sarà possibile mettersi in contatto con un Operatore dedicato alle attività di sportello.

Qualora durante il colloquio telefonico ne emerga la necessità, si potrà fissare un appuntamento in presenza presso il Poliambulatorio di Anzola dell’Emilia.

In questo caso sarà l’Operatore stesso a concordarlo direttamente con il cittadino.

Anche i cittadini possono richiedere in autonomia un appuntamento in presenza presso tutti i CUP del territorio compreso Anzola, tramite il Call Center telefonando al numero 051/4206221 dal lunedì al venerdì 7,30-17,30 e il sabato 7,30-12,30.

Si ricorda che presso le Farmacie che effettuano il servizio CUP si effettuano operazioni di:

• Prenotazioni di prestazioni di Specialistica Ambulatoriale

• Pagamento di ticket sanitari

• Stampa referti di laboratorio analisi

• Attivazione credenziali SPID

