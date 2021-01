Finalmente il giusto riconoscimento per il personale che, nonostante le innumerevoli carenze, svolge con dedizione il proprio compito al servizio dei cittadini.

Un ringraziamento particolare al nostro Segretario Generale Aggiunto Gianni Tonelli. Portando la problematica in Parlamento ha fatto si che tutto si risolvesse per il meglio!

SAP Bologna