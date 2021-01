Unibo, al via le iscrizioni al laboratorio di scrittura meticcia in collaborazione con Eks&Tra

Al via le iscrizioni al laboratorio di scrittura meticcia con Unibo in collaborazione con Eks&Tra che ha per tema “Movimenti giovanili. Espatri, confinamenti, globalizzazione”.

L’ossessione della purezza culturale, e l’idea di un primato degli italiani, contrasta con la presenza sempre viva di lingue, tradizioni, cucine, abitudini, festività che differenziano ogni angolo del nostro paese, dal quale milioni di emigrati sono partiti negli ultimi due secoli.

Risulta perciò necessario ricostruire quelle stratificazioni di civiltà ancora in atto, dato che molti giovani italiani hanno ripreso le rotte dell’espatrio, in direzione europea e mondiale, immettendo componenti transnazionali nei sostrati regionali, stimolati altresì dall’arrivo di migranti in cerca di un rifugio da violenze e povertà indotte dal neocolonialismo.

Il Laboratorio sarà svolto in collaborazione con Wu Ming2.

Gli interessati devono formulare richiesta fino al 30 Gennaio 2021 utilizzando il sito: https://eventi.unibo.it/scrittura-interculturale-2021, allegando un breve curriculum che indichi in particolare precedenti esperienze di scrittura e l’impegno sulla tematica migratoria.

C’è una riserva di posti per persone non iscritte all’Unibo.

eksetra.net