13 febbraio: allerta temperature estreme

L’Agenzia Regionale di Protezione Civile ha diramato un nuovo aggiornamento, prevedendo sul nostro territorio l’estinguersi dell’allerta per neve, ma nuova criticità per temperature estreme con codice giallo per l’intera giornata di sabato 13 febbraio.

Per la giornata di sabato 13 si prevedono nella prima parte della giornata nevicate più consistenti sull’Appennino e collina romagnola con valori cumulati tra 10 e 20 cm. Sul resto della regione le nevicate risulteranno residue con accumuli poco consistenti nella notte-mattina. È prevista una forte avvezione fredda con massa d’aria proveniente da est che determinerà un marcato abbassamento delle temperature che risulteranno in pianura e collina prossime a 0° C durante l’intera giornata, mentre nelle zone montane risulteranno inferiori a -4°C con punte in serata inferiori a -12°C. Si segnalano inoltre estese e diffuse gelate sull’intera regione. È prevista inoltre una ventilazione proveniente da est sulla fascia costiera e sul crinale appenninico centro orientale con valori pari a burrasca moderata. Il mare risulterà agitato con direzione d’onda da est e altezza d’onda superiore a 2,5 metri.

Per ulteriori informazioni consulta il portale Allerta Meteo Emilia Romagna

