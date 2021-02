Il Covid si è portato via, a 60 anni, Fausto Gresini, ex pilota e manager dell’omonima scuderia. Non ci sono parole per questa tragedia, davanti alla quale restiamo attoniti e senza parole. Le mie più sincere condoglianze alla famiglia, agli amici, ai colleghi e alla comunità imolese in questo momento di grandissimo dolore.

Anna Maria Bernini, presidente dei senatori di Forza Italia