Bologna. Bernini (FI): “Aggressioni a Forze dell’Ordine in preoccupante aumento, servono risposte immediate”

Un poliziotto e due carabinieri aggrediti a Bologna, in due distinte occasioni, mentre erano impegnati a garantire sicurezza e ordine pubblico: a loro rivolgo i miei migliori auguri di pronta guarigione. Gli episodi di violenza nei confronti delle Forze dell’Ordine stanno diventando sempre più frequenti e occorre seriamente interrogarsi. Chi si macchia di simili reati spesso è già gravato da precedenti: è evidente che siamo di fronte a un sistema giudiziario che non consente di porre tempestivamente un freno a queste gravi, violente e reiterate condotte. Un sistema troppo blando ed eccessivamente tollerante, che consente di rimettere in libertà più e più volte gli stessi soggetti che maturano così la convinzione di poter delinquere nell’impunità pressoché totale. Non si può più attendere: serve un intervento normativo deciso e fermo, basato sulla certezza della pena e su una rigorosa politica di rimpatri.



Anna Maria Bernini, presidente dei senatori di Forza Italia