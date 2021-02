Calderara, terminato il cantiere per la futura Casa delle Abilità Arcobaleno

Buona domenica con queste foto.

Finito il cantiere per quella che diventerà la Casa delle Abilità Arcobaleno. Un luogo, operativo, dove l’intervento pubblico, grazie alla collaborazione con esperti educatori, psicologi, logopedisti, etc, e con associazioni qualificate sul tema, consentirà alle famiglie di trovare una ampia offerta di servizi e laboratori educativi per alunni con #autismo e #disabilità dello sviluppo.

Adesso via con gli arredi, e poi saremo pronti nei prossimi mesi per inaugurare la struttura e soprattutto metterla in funzione a beneficio della #comunità. Grazie di cuore all’Ufficio Tecnico.

Nonostante il periodo, passo dopo passo, stiAMO mettendo tutto in fila, nel rispetto degli impegni assunti.

