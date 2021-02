Emanuele Lambertini vince il test event di Tirrenia

In vista delle Paralimpiadi di Tokyo, a Tirrenia (Pisa) nello scorso weekend è andato in scena il test event di scherma paralimpica. Il Centro di Preparazione Olimpica CONI ha visto svolgersi le simulazioni di gara integrate di spada maschile e spada femminile di scherma paralimpica.

Nella spada maschile paralimpica, successo per Emanuele Lambertini. Il portacolori delle Fiamme Oro ha superato in finale Gabriele Cimini per 15-12, dopo che in semifinale aveva vinto per 15-7 il match contro Gianfranco Di Summa della Scherma Pistoia. Nell’altra semifinale invece Gabriele Cimini, in forza al Centro Sportivo dell’Esercito, aveva vinto il derby pisano contro Cosimo Martini del Cs Pisa Antonio Di Ciolo col punteggio di 15-7.

federscherma.it