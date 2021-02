FIRST: il portale sulle opportunità di finanziamento per ricerca e innovazione

Tutte le opportunità di finanziamento per la ricerca e l’innovazione su FIRST, il portale informativo di ART-ER sui finanziamenti comunitari, nazionali e regionali per la ricerca, l’innovazione, il trasferimento tecnologico, la formazione e mobilità dei ricercatori e la cooperazione internazionale in materia di ricerca e innovazione. Si tratta di un servizio consolidato, con oltre 36.000 news pubblicate di cui circa 12.000 bandi e un numero di utenti in costante crescita su tutto il territorio nazionale.

FIRST si rivolge a imprese, università, enti di ricerca e trasferimento tecnologico, centri di formazione, associazioni imprenditoriali, parchi scientifici e tecnologici, amministrazioni locali, istituti di credito.

Nel 2021 il servizio verrà ulteriormente potenziato, sia per offrire a imprese e startup l’opportunità di puntare su progetti di innovazione in una fase di crisi, sia perché prenderà avvio la nuova programmazione dei Fondi europei e in particolare il Programma di ricerca e innovazione Horizon Europe, con il quale l’Europa metterà a disposizione per il periodo 2021-2027 95,5 miliardi di euro.

Oltre all’informazione tramite il sito e la newsletter settimanale con le opportunità di finanziamento, lo staff di FIRST offre un servizio di assistenza, riservato solo a soggetti dell’Emilia-Romagna, sulle opportunità di finanza agevolata per la ricerca e l’innovazione.

Silvestro Ramunno