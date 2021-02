Giornalista minacciato in via Saragozza, Piccinini (M5S): “Gesto ingiustificabile”

“Volevo esprimere la mia piena solidarietà al giornalista della Dire minacciato questo pomeriggio (10 febbraio ndr) dal titolare di un locale di via Saragozza. Capisco la grande difficoltà che i gestori di bar e ristoranti stanno attraversando ormai da tempo a causa delle limitazioni imposte dalle misure anti Covid ma episodi del genere non possono essere né tollerati, né giustificati in nessun modo”: è quanto dichiara Silvia Piccinini, capogruppo regionale del MoVimento 5 Stelle, in merito all’aggressione subita da un giornalista dell’agenzia ‘Dire’ davanti a un locale di via Saragozza a Bologna.

Gruppo Assembleare MoVimento 5 Stelle

Regione Emilia-Romagna