Il Comune di Crevalcore tra i vincitori del Bando partecipazione 2020

Il Comune di Crevalcore è tra i vincitori del Bando partecipazione 2020 della Regione Emilia-Romagna, con il progetto “Crevalcore verso la mobilità scolastica sostenibile”.

È di 15.000 euro il contributo assegnato dalla Regione al progetto del Comune di Crevalcore che si è classificato 19° (su 88 progetti presentati).

Il percorso partecipativo, avviato ai primi di febbraio, e che terminerà entro 6 mesi, vuole esplorare le modalità più efficaci per sviluppare il più possibile la mobilità dolce (percorsi a piedi e in bicicletta) sul territorio di CrevalcorePartendo dai percorsi casa-scuola, per arrivare a quelli casa-tempo libero, si vogliono definire linee-guida operative di mobilità sostenibile rivolte proprio alla fascia dei giovani dai 6 ai 25 anni.

Il progetto promuoverà occasioni di incontro e confronto con tutti coloro coinvolti nella mobilità casa-scuola (bambini, ragazzi, genitori, scuole, associazioni, ecc…), e anche sperimentare e consolidare buone pratiche, a partire dal Pedibus o il Bicibus per i più piccoli, e arrivare all’uso della bicicletta per recarsi agli Istituti Superiori collocati nei Comuni vicini, fino all’uso del treno per motivi di studio, ma anche per il tempo libero (bici+treno).

Insomma, ora davvero “gambe in spalla”.

Il progetto è finanziato dal Bando Regionale Partecipazione 2020, ed è realizzato in partnership con: Azienda USL di Bologna, Città Metropolitana di Bologna, Tper Spa, Istituto Comprensivo di Crevalcore, Istituto Superiore Archimede di San Giovanni in Persiceto, Istituto Superiore Malpighi di Crevalcore, FIAB Terred’acqua, Associazione Nazionale Carabinieri in congedo.

dalla pagina fb del Comune di Crevalcore