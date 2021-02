“La Decima Scuola” per il carnevale

“A San Matteo della Decima è sempre stato attivo un Comitato Genitori che collaborava con le scuole per migliorarne servizi e materiali tramite l’organizzazione di attività volte alla raccolta fondi. Per poter dare un contributo ancora più incisivo alla collettività, nel 2020 si è deciso di fare evolvere questo comitato in Associazione”. Nasce così “La Decima Scuola”. Queste le brevi parole di presentazione, dal sito www.ladecimascuola.it, di questa realtà associativa del territorio che nonostante la pandemia, ma forse dovremmo dire a causa della pandemia, ha deciso di mettersi in gioco proponendo, tramite anche l’ausilio dei social, le sue numerose iniziative. Un’idea coraggiosa là dove tante altre associazioni sono state costrette a diminuire drasticamente le proprie iniziative, “La Decima Scuola” si è posta controcorrente proseguendo le proprie attività, avviate già in fase di comitato, in favore delle scuole di San Matteo della Decima. Quel sistema scolastico, insegnanti e bambini/e, duramente provato dalla diffusione della pandemia.

Diverse le iniziative messe in campo in occasione del periodo carnevalesco.

“Tombola in maschera del Carnevale”: tutti in maschera o truccati sabato 6 febbraio alle ore 20:15 su Google Meet. Info e iscrizioni allo 3922911319 o associazione@ladecimascuola.it.

“Crea la tua maschera di Carnevale!”: costruisci la tua maschera usando tutto quello che vuoi (plastica, stoffa, carta ecc.) e invia la fotografia con indosso la tua mascherina. Le fotografie dovranno essere inviate entro il 7 febbraio e a tutti i partecipanti sarà regalato un simpatico gadget. Per iscrizioni mandare un messaggio whatsapp con nome e cognome allo 3922911319 oppure scrivendo ad associazione@ladecimascuola.it.

“Il mio Carnevale”: realizzazione di una costruzione che ricordi una piccola parte di un carro di carnevale, di una misura massima di 80 cm di lunghezza, 80 di larghezza e 80 di altezza e con l’ausilio degli stessi materiali che vengono solitamente usati per la realizzazione dei carri di carnevale. Consegna dei lavori entro sabato 13 febbraio, premiazione il 16 febbraio. Iscrizione (entro il 31 gennaio) mandare un messaggio whatsapp allo 3922911319 oppure scrivendo ad associazione@ladecimascuola.it. Questa attività prevede una quota di iscrizione di 10 €. I carristi sono a disposizione per fornire stampi o consigli, mentre alcuni tutorial saranno disponibili sulla pagina Facebook dell’associazione.

“Festeggia il Carnevale con noi!”: creiamo insieme una mascherina il giorno 14 febbraio alle ore 17 su Google Meet. Il kit per creare la mascherina viene fornito dall’associazione, tu procurati solo forbici e colla. Per tutti i partecipanti un simpatico gadget. Per iscrizioni (entro il 7 febbraio) mandare un messaggio whatsapp con nome e cognome allo 3922911319 oppure scrivendo ad associazione@ladecimascuola.it.

Le attività prevedono l’iscrizione, a offerta libera, a “La Decima Scuola”. Le iniziative sono in collaborazione con l’Associazione Carnevalesca Re Fagiolo di Castella.