Longara, da venerdì 5 febbraio il mercato torna in piazza

Il mercato settimanale di Longara torna in piazza. Il trasloco avverrà venerdì 5 febbraio, giorno in cui cominceranno i lavori per la nuova fermata dei mezzi pubblici in via San Michele, l’attuale sede. Lo dispone un’ordinanza del settore Governo e sviluppo del territorio, la numero 3 del 29 gennaio 2021: i lavori dovrebbero durare, salvo proroghe, 2 mesi, e pertanto in questo periodo il mercato tornerà in via Longarola, da cui peraltro, nell’agosto 2019, si era trasferito per permettere l’effettuazione delle opere di ristrutturazione della piazza.

