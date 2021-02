Monte Cimone, disavventura per un 29enne di Crevalcore

Rompe una ciaspola e rimane bloccato in parete.

È la disavventura accaduta ieri, 19 febbraio, a un 29enne di Crevalcore sul Monte Cimone, Comune di Sestola (Mo). Il tutto è partito dalla segnalazione di alcuni escursionisti che, scendendo da Pian Cavallaro, avrebbero assistito allo scivolamento di due persone nella zona del Pulpito (parete nord del Cimone).

Immediato l’intervento dei Carabinieri e di un operatore del Soccorso Alpino e Speleologico, che con le motoslitte si sono diretti sul luogo riscontrando tracce evidenti di scivolamento ma non la presenza di persone. Determinanti, a quel punto, sono diventati alcuni sciatori che hanno segnalato ai soccorritori la presenza di un uomo, in evidente difficoltà, bloccato sulla parete nord del Cimone.

L’operatore del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, che ha una propria stazione sul Monte Cimone, con piccozza e ramponi lo raggiunge in quota constatando l’impossibilità del giovane di potersi muovere a causa di una ciaspola rotta. Con l’aiuto dei Carabinieri e di un maestro di sci il crevalcorese è stato poi imbracato e calato con la corda in un punto sicuro.