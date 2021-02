Persiceto, biblioteche: ripristino dell’accesso agli scaffali e alle sale studio

A seguito dell’Ordinanza del Ministero della Salute del 29 gennaio 2021, che classifica la Regione Emilia-Romagna in Zona Gialla, a partire da lunedì 8 febbraio gli utenti delle biblioteche comunali di Persiceto avranno nuovamente accesso agli scaffali e alle sale studio; gli ingressi potranno comunque avvenire solo con modalità contingentate e prenotazione obbligatoria, dal lunedì al venerdì.

In base a quanto stabilito dal Dpcm del 14 gennaio 2021 per le Zone Gialle, da lunedì 8 febbraio le tre biblioteche comunali di San Giovanni in Persiceto saranno accessibili dal lunedì al venerdì nei rispettivi orari di apertura, non più solo per il prestito e la restituzione dei libri, ma riattiveranno anche l’accesso agli scaffali e riapriranno al pubblico le sale studio.

L’accesso agli scaffali, alla consultazione e alle sale studio è possibile solo su appuntamento e con obbligo di indossare la mascherina in ogni fase della permanenza; ogni accesso agli scaffali ha una durata di tempo limitata, durante la quale è possibile scegliere liberamente i libri.

Per le sale studio è richiesta la prenotazione dei posti; per consentire l’accesso a un numero più ampio di studenti, presso la Biblioteca “G.C. Croce” Sezione Adulti ogni settimana è possibile prenotare un massimo di 3 giornate a persona. In tutte e tre le biblioteche comunali, durante la permanenza, non è consentito leggere i giornali e accedere alle postazioni internet, utilizzare le macchinette delle bevande e delle merendine; è consentito esclusivamente lo studio individuale e l’utilizzo del proprio portatile. È inoltre importante osservare le misure di igienizzazione frequente delle mani e di distanziamento. I libri consultati non vanno ricollocati sugli scaffali al termine della lettura. Per ogni dubbio o per effettuare delle ricerche chiedere ai bibliotecari.

Per restituire e prendere in prestito uno o più libri contattare la biblioteca di riferimento (vedi recapiti sotto). Il giorno dell’appuntamento bisogna presentarsi puntuali, indossando la mascherina. Si può entrare solo uno alla volta; nel caso delle restituzioni, appena entrati, si troverà uno scatolone dove riporre in modo autonomo i libri, e una volta depositati sarà necessario sanificare le mani. I libri saranno sottoposti alla misura di quarantena per 7 giorni e solo trascorso questo tempo verranno elaborati i rientri; gli eventuali solleciti ricevuti non vanno pertanto presi in considerazione.

Si consiglia comunque, quando possibile, di privilegiare la prenotazione dei libri per telefono, per mail, o tramite il portale Sebina You.

Per informazioni o prenotazioni, è possibile contattare le Biblioteche scrivendo una e-mail o telefonando a:

Biblioteca “G.C. Croce” sezione Adulti:

lunedì, martedì, giovedì e venerdì ore 14-19

mercoledì ore 8.30-13

bibliocroce@comunepersiceto.it • 0516812961

Biblioteca “G.C. Croce” sezione Ragazzi:

dal lunedì al venerdì ore 14.30-18.30

biblioragazzi@comunepersiceto.it • 0516812971

Biblioteca “R. Pettazzoni” (Decima):

lunedì e giovedì ore 9.30-13.00 e 14.30-18.00

martedì, mercoledì e venerdì ore 14.30-18.00

bibliotecadecima@comunepersiceto.it • 0516812061

comunepersiceto.it