Persiceto, dall’Accatà è partito il materiale per i profughi della Bosnia

Ecco la consegna del materiale raccolto per i profughi bloccati in Bosnia. I volontari dell’associazione “La Villetta” di Bologna hanno caricato sul furgone gli oltre sessanta scatoloni confezionati al Circolo dai nostri attivissimi soci. Ringraziamo tutti coloro che con una generosità che ha superato le nostre aspettative hanno reso possibile tutto questo. Le donazioni in materiale e in denaro sono state effettuate, da cittadini singoli o organizzati in piccoli gruppi, associazioni, imprese locali, sindacati, lavoratrici e lavoratori del nostro territorio. La raccolta del materiale è sempre stata effettuata in assoluta sicurezza.In un periodo così complicato, una vera iniezione di attivismo che tiene vivo lo spirito dell’Accatà!

dalla pagina Fb Akkatà