Persiceto: lavori rotonda via Bologna, modifiche dal 4 febbraio

Da giovedì 4 febbraio 2021 saranno in vigore nuove modifiche alla viabilità in prossimità del cantiere della nuova rotatoria all’intersezione tra via Bologna, circonvallazione Italia e circonvallazione Vittorio Veneto.

Giovedì 4 febbraio inizierà una nuova fase dei lavori che durerà presumibilmente 14 giorni. In questo periodo la viabilità subirà alcune modifiche:

accesso vietato in circonvallazione Italia per tutti i veicoli provenienti da via Bologna e da circonvallazione Vittorio Veneto

accesso consentito in circonvallazione Vittorio Veneto per chi proviene da via Bologna.

Tenendo conto del divieto di accesso in circonvallazione Italia, si invitano i cittadini a utilizzare come percorsi alternativi via Colombo e via Fanin.

Le successive modifiche alla viabilità verranno comunicate in base all’andamento dei lavori.

comunepersiceto.it