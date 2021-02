Persiceto, prorogato il progetto “Riprendiamoci il centro storico”

Nell’ottica di sostegno alla rete commerciale e di servizio, e considerato il perdurare dell’emergenza sanitaria Covid-19, è stata prorogata fino al 30 giugno 2021la possibilità di aderire al progetto “Riprendiamoci il centro storico”. Il provvedimento consente a tutte le attività commerciali di occupare gratuitamente lo spazio pubblico adiacente al proprio esercizio, presentando una semplice richiesta al Comune.

Il progetto di promozione del territorio “Riprendiamoci il centro storico” era stato avviato in via sperimentale nel 2018 per rivitalizzare i centri abitati del capoluogo e della frazione di San Matteo della Decima. Ora il progetto viene ripreso ed esteso, per dare la possibilità a tutti i commercianti, artigiani e pubblici esercizi del territorio di ampliare lo spazio a propria disposizione e poter così rispettare più agevolmente i protocolli anti Covid-19 previsti dalla Regione Emilia-Romagna per la riapertura al pubblico.

“In seguito all’introduzione di questo progetto – dichiara Alessandro Bracciani, assessore comunale alle attività produttive – e al riscontro positivo da parte degli esercenti, abbiamo deciso di prorogare il provvedimento fino a giugno 2021. L’applicazione sarà chiaramente subordinata all’andamento dell’emergenza sanitaria e alla conseguente collocazione della fascia di colore della nostra Regione”.

L’estensione della validità del progetto riguarda tutto il territorio comunale e per tutti i giorni, comprese la domenica e le giornate festive. La gratuità potrà applicarsi alle sole richieste di occupazione di suolo pubblico presentate da commercianti in sede fissa, artigiani di servizio ed esercenti attività di somministrazione di alimenti e bevande. Le richieste di adesioni presentate prima del 31 dicembre 2020 sono state automaticamente prorogate fino al 30 giugno 2021; le domande potranno essere rifiutate o differite per cause di forza maggiore o in caso di sovrapposizione con eventi di interesse pubblico.

Per aderire al progetto è necessario compilare l’apposito modulo e inviarlo via Pec all’indirizzo comune.persiceto@cert.provincia.bo.it indicando nell’oggetto “Adesione al progetto Riprendiamoci il centro storico” e allegando copia del documento di identità e una planimetria illustrativa con le dimensioni della sede stradale che si intende occupare e la posizione degli ingombri necessari all’attività.

Per ulteriori informazioni: Suap, tel. 051.6812814, suap@comunepersiceto.it

Ufficio stampa Comune Persiceto