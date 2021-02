Persiceto, raccolta solidale di aiuti umanitari per i profughi nei Balcani

Profughi in fuga, prevalentemente da Afghanistan e Pakistan, respinti dall’Europa: Croazia, Slovenia e Italia negli ultimi mesi hanno infatti chiuso le loro porte a migliaia di persone in fuga. In Bosnia si sta consumando una tragedia umanitaria. Per non limitarsi a un’indignazione privata o virtuale, il Circolo Accatà raccoglie beni di prima necessità (o contributi economici) da inviare al campo profughi di Lipa.Nel volantino trovate i riferimenti e gli orari nei quali potete consegnarci il materiale indicato direttamente all’Accatà a Persiceto, ma trovate anche i riferimenti di Bologna. Promuoviamo atti concreti e preserviamo l’umanità.Non restiamo indifferenti.